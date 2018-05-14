برلماني يؤيد بيان داكار ويصفه بهذا

وصف عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة (أبوبكر سعيد)، البيان الصادر عن اجتماع داكار بين الأطراف الليبية المحسوبة على فبراير وسبتمبر بأنه “خطوة جيدة قد تقرب من تحقيق المصالحة الشاملة”، قائلا “ما خرج به هذا البيان من ثوابت أساسية وإقرارها من قِبل نقيضين كل طرف يعتبر الآخر عدواً له، خطوة جيدة قد تقرّب من تحقيق المصالحة الشاملة “.

وأضاف سعيد في تغريدة له اليوم الاثنين، بأن “ما يهم هو التزام الأطراف المشاركة بما تم الاتفاق عليه وإلا تُصبح كلماتهم حبراً على ورَق”.

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