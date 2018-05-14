معيتيق يبحث مع عدد من النواب الإعدادات للتوسعة الوزارية

إلتقى النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء أمس الأحد، عدداً من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة مشروع الإعداد للتوسعة الوزارية لتحظى بثقة البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام والتشظي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.

من جهتهم، أكد الحضور سعيهم لاختيار حكومة توافقية بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، لديها القدرة لإيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

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