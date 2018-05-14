حراك نعم ليبيا يختتم مؤتمره العام في صبراتة

اختتم حراك نعم ليبيا، مؤتمره العام الثاني لسنة 2018م، بمدينة صبراتة بحضور كافة قيادته، وأصدر بيانا أدان فيه الاعتداء على مقر المفوضية العليا للانتخابات، مبديا “خشيته من تبعات الاعتداء على المفوضية”.

كما أدان الحراك “كافة مظاهر التسلح خارج سلطة القانون”، مجددا رفضه “المطلق للاستهداف السياسي وممارسة العنف وأعمال التضييق على الحقوق والحريات وكل خطابات الشحن والتحريض والقبيلة والمناطقية”.

ودعا الحراك كل الوطنيين إلى “رص الصفوف لمواجهة تحديات المرحلة والتكاثف لإسقاط المخاطر التي تهدد كيان الوطن، والعمل معا على استعادة الدولة بمشاركة الجميع”.

ورفع الحراك شعار (لا إقصاء لا تهميش لا مغالبة لا احتراب).

كما أعلن الحراك دعمه لما وصفه “الجهود الوطنية لتوحيد الجيش الوطني وبناء شرطة وطنية”، مطالبا بالعمل على الكشف عن القضايا التي قيدت ضد مجهول؟

كما طالب الحراك بتفعيل مرسوم العفو العام ورفع المعاناة عن الشعب الليبي وارجاع كل المهجرين والنازحين وإطلاق سراح المعتقلين وتقديم من لم يقدم منهم للمحاكمة.

وأعلن الحراك استعداده لترتيب لقاء “حاسم” يجمع رئيس وأعضاء مجلس الدولة مع رئيس وأعضاء مجلس النواب.

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