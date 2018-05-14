شبح ارتفاع الأسعار يطارد المواطن في سبها

في ظل الظروف الراهنة وما تتعرض له مدينة سبها من اشتباكات وصراع دموي وفوضى في المشهد اليومي من قتل وسرقة وحرابة ونزيف دم لم يتوقف مند اسابيع طال الاطفال والنساء.

وبالتزامن مع شح السيولة المالية بالمصارف ومع اقتراب الستقبال شهر رمضان المبارك الذي يحتاج لتوفير الحاجات الضرورية من الأكل والشرب نجد الاسعار في الخضروات والمواد الغذائية في ازدياد مع كل يوم ولا علاقة لهذه الزيادة بالبورصة اليومية ولا بزيادة او انخفاض سعر الصرف للعملات الأجنبية.

فأصبحت الأسعار شبحاً يطارد المواطن ويثقل كاهله ويزيد من المعاناة استغلال بعض التجار الذين يتحكمون في اسعارها وتخزينها وبيعها حسب العرض والطلب.

ومن اهم الاسعار التي ادهشتنا وتعتبر غير معقولة

علبة الحليب الصغيرة 3 دنانير

علبة الحليب الكبيرة 6 دنانير

حليب معقم جودي 7 دنانير

حليب الاطفال 23 دينارا

حفاظات الاطفال 25 دينارا

علبة التن 4 دنانير

علبة الهريسة 5 دنانير

كيلو السكر 5 دنانير

علبة الزيت 4 دنانير

البيض 13 دينارا

الدجاج 20 دينارا

كيلو لحم ماعز 45 دينارا

كيلو لحم وطني 40 دينارا

كيلو لحم مستورد اسباني 35 دينارا

رغيف الخبز 4 ارغفة 1 دينار

كيلو الطماطم 3 دنانير

كيلو فلفل 6 دنانير

كيلو البصل 3 دنانير

كيلو البطاطا 3 دنانير

كيلو البطيخ دينار ونصف الدينار.

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