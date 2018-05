مصدر أمني: اليوم.. إعادة رفات الأقباط ضحايا مذبحة سرت إلى مصر 

المتوسط:

قال مسؤول أمنى ليبى إن ليبيا ستعيد لمصر، اليوم الاثنين، جثث 20 قبطيا مصريا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم داعش فى معقلها السابق بمدينة سرت الليبية، حسب وكالات أنباء عالمية.

وتم العثور على الجثث فى أكتوبر الماضى بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم المتشدد، وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس المسيحيين العشرين على شاطئ فى فبراير2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وذكر مسؤول ليبيا أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة فى غرب ليبيا إلى مصر وأضاف أن أحد الضحايا من غانا.

وسيطر تنظيم داعش على سرت عام 2015 وفقد المدينة أواخر العام الماضى بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.

