الشكشاك: توافق على ميثاق سلم اجتماعي بين مصراتة وتاورغاء

أكد رئيس مجلس تاورغاء المحلي عبد الرحمن الشكشاك، حصول توافق على ميثاق “السلم الاجتماعي” بين مدينتي تاورغاء ومصراتة.

وأضاف الشكشاك، الأحد، على الصفحة الرسمية للمجلس، أن التصديق على الميثاق سيجري في الأيام المقبلة من المجلسين المحلي والبلدي للمدينتين، بحضور ممثلين عن القبائل والمدن الليبية، موضحًا أن التنسيق جارٍ بين المجلسين والمنطقة العسكرية الوسطى بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأهالي لمدينة تاورغاء.

يذكر أن نازحي مدينة تاورغاء يقيمون في منطقة قرارة القطف منذ فبراير الماضي، بعد تعرقل عودتهم إلى مدينتهم.

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