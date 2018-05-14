عاشور والمعداني يبحثان الوضع الأمني في سرت

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني الوضع الأمني في سرت.

وأوضحت بلدية سرت على صفحتها الرسمية، أن اللقاء الذي عقد أمس الأحد تخلل مناقشة تفعيل قسم المطافئ وتوفير كامل الإمكانيات لأداء مهامه على الوجه المطلوب.

هذا وجدد وزير الداخلية خلال الاجتماع، دعمه لمديرية أمن سرت والأجهزة التابعة لها بكافة الإمكانيات والمعدات ووسائل النقل الخاصة بمراكز الشرطة في البلدية وقسم المرور وكذلك الدراجات النارية

كما وثمن وزير الداخلية في حكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور في ختام الاجتماع، الدور الذي تقوم به مديرية أمن سرت من تفعيل كامل الأجهزة الأمنية داخل نطاق البلدية.

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