بنما تؤكد رفضها كافة أشكال العنف التي تهدد الأمن في ليبيا

أعربت الحكومة البنمية، عن أدنتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس في الثاني من الشهر الجاري.

وأكدت الحكومة في بيان أصدرته، على تضامنها مع ليبيا، حكومة وشعبا، مكررة رفضها لهذه الأعمال وكافة أشكال العنف التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتؤثر على حياة الأبرياء وأسرهم، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي الاستمرار في الجهود الرامية لمنع الإرهاب وتمويله والمساهمة في حل الأزمة الليبية.

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