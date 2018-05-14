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بنما تؤكد رفضها كافة أشكال العنف التي تهدد الأمن في ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت الحكومة البنمية، عن أدنتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس في الثاني من الشهر الجاري.

وأكدت الحكومة في بيان أصدرته، على تضامنها مع ليبيا، حكومة وشعبا، مكررة رفضها لهذه الأعمال وكافة أشكال العنف التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتؤثر على حياة الأبرياء وأسرهم، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي الاستمرار في الجهود الرامية لمنع الإرهاب وتمويله والمساهمة في حل الأزمة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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