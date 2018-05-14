إنقاذ 180 مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الليبية

أفادت البحرية الليبية في بلاغ لها، أن دورية لحرس السواحل تمكنت أمس الأحد 13 ماي 2018، من إنقاذ 180 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة السواحل الليبية.

ووفق البلاغ فإن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية وعربية (سورية، مصرية، جزر القمر)، بينهم 15 إمرأة و7 أطفال، كانوا على متن قاربين شمال منطقة القره بوللي.

وتم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بمركز إيواء طريق السكة.

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