نواب يطالبون بعقد جلسات البرلمان في مدينة بنغازي

وجهت مجموعة من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة بنغازي، دعوة إلى جميع أعضاء البرلمان الحضور إلى المدينة، تمهيداً لعقد جلسات مجلس النواب بمقره الدستوري في المدينة.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن مدينة بنغازي أصبحت آمنة لعقد جلسات مجلس النواب، وذلك بفضل رجال القوات المسلحة والقوات المساندة التي دحرت الإرهاب وطهرت المدينة، وفي هذا الإطار تطالب المجموعة وزارة الداخلية بإحاطة المجلس بالوضع الأمني للمدينة من خلال مكاتبة رسمية.

كما ثمنت مجموعة أعضاء مجلس النواب في بيانها، الدور التاريخي البارز الذي قامت به دار السلام طبرق باحتضان جلسات البرلمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا