المتوسط:

قال علي محمود، عضو إدارة التحرى والتحقيقات الجنائية فى مصراتة، «إن وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق ومكتب النائب العام الليبى وعدد من المسئولين الأمنيين في مصراتة سيشرفون على عملية نقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت».

وأضاف «محمود»، في تصريحات صحفية، «إن الطائرة التى تقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت التى نفذها عناصر من تنظيم داعش ستقلع إلى القاهرة بعد ساعتين، موضحا أن إدارة التحرى والتحقيقات فى مصراتة نقلت رفات المصريين البالغ عددهم 20».

وأكد عضو إدارة الأخرى والتحقيقات فى أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية ستتولى نقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت، موضحا أن رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت الليبية سيصلون إلى القاهرة ظهر اليوم الاثنين.

The post الخارجية والنائب العام ومسئولون أمنيون يشرفون على نقل رفات الأقباط المصريين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية