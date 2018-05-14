إدارة المباحث الجنائية تختتم الدورة التدريبية الأولى لجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية

المرج 14 مايو 2018 (وال) – اختتمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية السبت الماضي الدروة التدريبية الأولى الخاصة بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية والتي أقيمت داخل مديرية أمن المرج.

هذا وتم تدريب 260 مجنداً من جهاز المباحث الجنائية تحت إشراف إدارة التدريب العامة.

وقال رئيس الشؤون الإدارية بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الشرقية المقدم منصف سليمان محمود إن الخريجين قد تلقوا العلوم العسكرية والقانونية والأمنية والإنسانية وتم صقل مهاراتهم بالشكل المناسب مدة شهرين على التوالي .

ومن جانبه أكد الناطق باسم مديرية أمن المرج النقيب أحمد ضوء المسماري إنهم في انتظار تعليمات وزير الداخلية للشروع في تنظيم الحفل الخاص بالدفعة بحضور شخصيات عامة وخاصة في مطلع يونيو القادم.

الجدير بالذكر أن اليوم الختامي للدورة قد شهد عرض لـ “كردايس” الخريجين في منتصف مدينة المرج وذلك يأتي ضمن تدريب الخريجين على عرض التخرج المزمع إقامته. (وال – المرج) أ ف / هــ ع

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