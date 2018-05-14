الوفاق تشرع في توزيع المولدات الكهربائية على المرافق الصحية

طرابلس-العنوان

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الأحد، عن توزيع 20 مولداً كهربائياً على عدد من المرافق الصحية شملت مستشفيات عامة وتخصصية وقروية ومراكز صحية.

وبحسب الوزارة قال مدير إدارة المشروعات محمد العزومي أنه قد تمت تلبية الاحتياجات المحالة للإدارة؛ بعد تأثر تقديم الخدمات الطبية في أغلب المرافق نظراً لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأكد العزومي أنه تم مخاطبة لجنة الأزمات والطواريء بوزارة الصحة بشأن تخصيص المبالغ المالية المطلوبة بعد أن تم إرفاق الخطاب بالمواصفات الفنية”.

ومن جهته أوضح رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس أنه قد تم توريد 20 مولد كهربائي من شركة الإنشاءات الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء.

وأوضح أونيس أن المشروعات ستستهدف خلال المرحلة الثانية من التوريد مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص.

وشملت المرحلة الأولى 7 مستشفيات قروية هي القطرون والشقيقة وسمنو وهراوة وبن جواد وبنت بية وقصر اخيار؛ وكلاً من مستشفى العيون طرابلس ومستشفى ابن سينا بسرت.

كما شملت العيادتين المجمعتين بالزنتان والزاوية؛ إلى جانب 4 مراكز صحية وهي المركز الصحي القرضة؛ والمركز الصحي الحي الصناعي بسوق الخميس امسيحل؛ والمركز الصحي الصناعي بحي الأندلس؛ والمركز الصحي الزاوية والمركز الوطني للقلب تاجوراء؛ ومركز السكر مصراتة؛ ومركز سبها الطبي؛ ومركز الخدمات الصحية جنزور؛ ومركز الأمومة والطفولة العجيلات.

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