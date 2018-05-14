“ملتقى القوى الوطنية” يؤكد دعمه لقوات عملية الكرامة وقيادتها

أكد الملتقى التحضيري للقوى الوطنية، على دعم القوات المسلحة التابعة لعملية الكرامة وقيادتها لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي، مثمنا جهودها في مكافحة “الإرهاب”.

وحضر الملتقى قيادات أمنية وعسكرية وسياسية تابعين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي في أول اجتماع لهم بعد ثورة شباط/ فبراير، بإذن خاص من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي استمر ليومين أمس السبت في قاعة فندق تيبستي بمدينة بنغازي، بمشاركة أنصار النظام السابق، تحت شعار “من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي.

ودعا الملتقى في بيانه الختامي الأحد، العسكريين في المناطق التي تسيطر عليها “المليشيات” إلى أخذ زمام المبادرة مستندين إلى الدعم الشعبي لفرض هيبة المؤسسة العسكرية والأمنية، مطالبا من كل القوى الوطنية بعقد لقاء موسع للاتفاق على أساس ومبادئ وطنية بهدف توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والتدخل الأجنبي وفق الثوابت الوطنية.

وأكد الملتقى، على أن ليبيا دولة واحدة حرة مستقلة كاملة السيادة، تحترم مواطنيها وتكفل لهم حقوقهم والسياسية كاملة بعيدا عن استغلال الدين الحنيف لتحقيق مآرب سياسية وتعظم حرمة الدم الليبي وسفكه، وعلى منح الشعب الليبي فرصة إقرار مصره ونظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بعيدا عن سطوة المليشيات وإرهاب السلاح.

وشدد الملتقى، على مسواة الليبيين في حقوقهم وواجباتهم دون إقصاء أو تهميش بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد السياسي، وتكفل القانون حق المواطنة للجميع، وأن جميع الثروات الطبيعية ملك لكل الليبيين، مطالبا بضرورة إدارة هذه الثروات بطريقة رشيدة لتنمية الوطن وتحقيق التقدم والازدهار لمواطنيها والتوافق على نظام اقتصادي يكفل التقدم ويحقق النمو ويضمن العدالة الاجتماعية.

وجدد الملتقى، تأكيده على أن القضاء مؤسسة وطنية مستقلة، حكمها عنوان الحقيقة ولا معقب على أحكامها ولا يجوز التدخل فيها أو ضغط عليها بأية وسيلة، وأنها الضامن لحقوق الأفراد والمصالح الوطنية العليا والراعي للمصالحة الوطنية، وهي التي ترد في كنفها المظالم وتجبر الضرر وتستوفي الحقوق.

كما دعا الملتقى التحضيري للقوى الوطنية، إلى مبادرة وطنية عملية لحل الزمة الليبية يكون الحوار فيها مباشرا بين الأطراف الليبية داخل الوطن دون تدخل أي وسيط أجنبي في حماية القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية، وفق نص البيان.

وحث البيان، على إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تستند إلى تدابير بناء الثقة عبر إنهاء الإجراءات الإقصائية ومن أهمها بالإفراج عن كافة المعتقلين وإلغاء القوانين المعيبة وسيئة السمعة، وتؤسس لثقافة التسامح والتصالح والاعتذار وعفو المقتدر واستيفاء الحقوق وفقا للقانون، ونبذ ثقافة الأخذ بالثأر والانتقام واستيفاء الحق بالذات ورفض سياسة التهجير واستقواء مدينة على أخرى.

وناشد الملتقى، بالتفاعل مع المبادرات المطروحة من الأمم المتحدة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وانطلاقا من الثوابت الوطنية وأسس بناء الدولة المشار إليها وطرح برامج إجرائية لتنفيذها والتعامل مع الأطراف الدولية المختلفة وفقا لمبدأ عدم التدخل في الشأن الليبي.

وطالب الملتقي التحضيري للقوى الوطنية، بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم فورا، داعيا إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى التواصل مع الأطراف المختلفة لعرض هذه المبادرة والإعداد الجيد للقاء الموسع للقوى الوطنية.

وجاء هذا الملتقى كتنسيق بين أنصار النظام السابق وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في ليبيا نهاية العام الجاري، والتي دعا إليها المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في أيلول / سبتمبر الماضي.

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