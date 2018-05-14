(شاهد الصور) تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة بالأردن

عمان-العنوان

شهدت الكلية العسكرية بالمملكة الأردنية الهاشمية بعمان أمس الأحد تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة العربية الليبية.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة قام بتخريج الدفعة رئيس هيأة السيطرة اللواء عون إبراهيم.

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