رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان يرفض دعوة السراج ويصف الاجتماع خارج الجنوب بالإهانة

عبر رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان «علي أبوسبيحة»، عن رفضه لدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لحضور اجتماع لعدد من شخصيات منطقة الجنوب في العاصمة طرابلس.

وفي بيان أصدره أبو سبيحة وتلقت عين ليبيا نسخة منه، رفض أبوسبيحة الدعوة لعدم مبالاة المجلس الرئاسي لمعاناة المنطقة الجنوبية وسكانها.

هذا وأعتبر أبو سبيحة أن قبول مثل هذه الدعوة والاجتماع خارج المنطقة سيكون بمثابة «إهانة» لأهالي الجنوب عامة، حسب البيان.

كما اقترح أبوسبيحة على الرئاسي أن يكون الاجتماع في المنطقة الجنوبية وتحديداً في حقل الشرارة النفطي، مع حضور أعضاء فزان بالمجلس الرئاسي وفي حكومة الوفاق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الليبية للنفط.

يشار إلى أن السيد السراج قد قام بدعوة عشر شخصيات من منطقة الجنوب للاجتماع به في مقر المجلس بطرابلس.

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