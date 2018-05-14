قلم القذافي سابقاً يعرض أهم نتائج ملتقى داكار المنعقد في السنغال حول ليبيا

أعلن قلم القدافي ورئيس محفظة أفريقيا سابقاً «بشير صالح» في ختام ملتقى داكار المنعقد في السنغال حول ليبيا أن «ليبيا تستحق منا الكثير».

وفي كلمته الختامية خلال ملتقى داكار وصف صالح الصعوبات التي واجهت ليبيا والطريق التي لم تكن مفروشة بالورد حسب قوله، مضيفاً أن ملتقى داكار هو الملتقى الجامع الذي يجب أن تصفو بعده القلوب، موجهاً رسالة إلى الخصوم قبل الأصدقاء، رسالة تحث على المصالحة والتشجيع على الانضمام إلى مبادرة جامعة لا تُقصى أحداً، ومختتماً قوله بتوجيه كلمة لكل الليبيين فحواها «الصلح خير».

كما قام بشير صالح بعرض النتائج التي وصل إليها هذا الملتقى حيث أكد على المحافظة على ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها بالإضافة إلى العمل الدؤوب على بناء دولة مدنية تُضمن فيها حقوق الليبيين، ورفض التدخل الأجنبي في ليبيا بشكل كامل، ووضع ألية لفك التشكيلات المسلحة التي سيطرت على البلاد وإعادة تأهيل وإدماج أفراد تلك التشكيلات في الحياة المدنية.

هذا وعلمت «عين ليبيا» أن بشير صالح هو الذي قام بالإعداد لهذا الملتقى.

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