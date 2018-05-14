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مكتب التنسيق الأمني في طرابلس المركز: «استمرار توزيع حليب ولبن المزرعة من قبل الشركة واليوم على تمام الساعة 10:00صباحاً سيتم التوزيع في موقف السيارات المحادي لميناء الشعاب طريق الشط بسعر 2.250د».

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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