مكتب التنسيق الأمني في طرابلس المركز: «استمرار توزيع حليب ولبن المزرعة من قبل الشركة واليوم على تمام الساعة 10:00صباحاً سيتم التوزيع في موقف السيارات المحادي لميناء الشعاب طريق الشط بسعر 2.250د».

عن مصدر الخبر
عين ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة الليبية في الأردن
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
السراج يبحث مع وفد بلدية ترهونة سبل تشكيل غرفة أمنية مشتركة في المدينة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
قانون جديد يُنظم الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
التجارة والتنمية ينفي خصم مبلغ 5 دينارات مقابل “أكياس قيمة السحب”
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك