اتحاد شركات النظافة بنغازي تكرم العبار

منح اتحاد شركات النظافة المساندة شهادة تكريم وتقدير لبلدية بنغازي، متمثلة في عميدها عبد الرحمن العبار تقديراً لجهودها خلال فترة عدم صرف المستحقات خلال السنوات السابقة.

وأكد المكتب الإعلامي في بلدية بنغازي، أن الاتحاد أشاد بحس المسؤولية من قبل بلدية بنغازي في إيجاد حلو لصرف تلك الديون.

من جهته قال عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، أن نقل هذا الملف إلى جهة أخرى، لن يخلى مسؤوليتها تجاه مواطني مدينة بنغازي، مبيناً أن هذا الملف سيكون محور اهتمام ومتابعة بشكل دوري، بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية لضَمان سير أعمال النظافة بالشكل المطلوب .

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