انطلاق فعاليات الملتقى الوطني بـ «غدامس»

افتتح رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الليبي بـ غدامس، عبدالسلام المهدي هيبة، هذا الملتقى، بحضور عميد بلدية غدامس جمال الأسود، ومبعوث الأمم المتحدة باتريك .

وخلال اللقاء، استهل عميد البلدية بكلمة ترحيبية للحضور، حيثُ أعطى الكلمة للمحاورين للبدء في الملتقى الذي ضم 50 شخصًا من فئات بلدية غدامس.

يُشار إلى أنَّ الملتقى الوطني الليبي، إحدى مراحل خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، حيث نظم جلسات تشاورية في عدد من المدن والمناطق والبلدات والقرى الليبية، برعاية مركز الحوار الإنساني المكلف من المبعوث الأممي.

