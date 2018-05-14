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من هاجم بشير صالح؟ كشف الجريمة..

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد 3 أشهر من مهاجمة مدير مكتب القذافي بشير صالح في فبراير الماضي، أعلنت وحدة التحقيق الخاصة في شرطة جنوب أفريقيا إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في الجريمة.

وأعلنت وحدة التحقيق أن المتهمين يبلغان من العمر 32، 35 عاماً، وألقت عليهما القبض في (إيفوري بارك) في بلدة تمبيسا شمال جوهانسبرغ.

ومن المتوقع أن يمثل المتهمان اللذان تحقق معهما الشرطة أمام محكمة جوهانسبرغ اليوم الاثنين، ليواجها تهم الشروع في القتل والنهب المسلح.

وأوضحت الشرطة الجنوب إفريقية في بيان لها أن المهاجمين كانوا 4 أشخاص، هاجموا نافذة السائق بمطرقة، لإجباره على فتح الباب، قبل أن يرموه خارج السيارة، ليسرقوا بشير صالح ويطلقوا عليه الرصاص بعدها.

وقالت إن دوافع الهجوم كان السرقة فقط، موضحة أن المحققين مازالوا يجرون تحرياتهم لأن بقية المتهمين قد يغادروا البلاد قبل استكمال التحقيقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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