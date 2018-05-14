طلاب قسم العلاقات العامة في جامعة بنغازي يطلقون حملة تطوعية لتنظيف حديقة 23 يوليو

بنغازي 14 مايو 2018 (وال) – أطلق طلبة قسم العلاقات العامة في كلية بجامعة بنغازي أمس الأحد حملة تطوعية للاعتناء بنظافة حديقة 23 يوليو, وتوزيع ملصقات تثقيفية على زوار الحديقة.

وقال أحد الطلاب المشاركين في الحملة فتحي الفيتوري نحن الآن بصدد حملة نظافة ميدانية لحديقة 23 يوليو, وهذه الحملة هي الجزء الأخير من مشروع تخرج خاص بمجموعة طلبة الدفعة السادسة.

وأضاف الفيتوري أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المواطنين عن موضوع التلوث بصفة عامة والنفايات المنزلية بصفة خاصة .

وأشار الفيتوري إلى أن فريق المشروع يريد أن يوصل بهذا العمل فكرة أن النظافة هي مسؤولية عامة تبدأ من المنطلق الذاتي , حيث يبدأ الإنسان بنفسه وبنظافة الشارع ثم نظافة المدينة بالكامل .

وفي ذات السياق أوضح أحد المشاركين في الحملة التطوعية محمد بوشقمة إن الحملة التطوعية هي جزء مكمّل لمشروع تخرج 6 طلاب بقسم العلاقات العامة حول أضرار مخلفات القمامة.

وتابع أن المشروع انطلق بحملة توعوية مستهدفةً جامعة بنغازي وبعض مناطق المدينة , ثم ندوة توعوية باستضافة بعض المختصين لتوعية طلبة جامعة بنغازي بمخاطر وأضرار مخلفات القمامة والرماية العشوائية لها.

وأكمل بوشقمة نحن بصدد إكمال آخر جزء من المشروع وهي خطوة تهدف لحث طلاب جامعة بنغازي للتطوع وإزالة القمامة بالمناطق الحيوية , حيث قمنا باستهداف حديقة 23 يوليو التي تشهد إقبال عدد كبير من سكان المدينة وضواحيها.

ومن جهتها، شكرت الطالبة مبروكة الفارسي جميع الطلبة المشاركين بمشروع التخرج وهم , محمد بوشقمة , علي العقيبي , أمين التاجوي , فتحي الفيتوري, خولة البركي بإشراف الدكتور عبدالله حمادينا. (وال – بنغازي) ع خ / هــ ع

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