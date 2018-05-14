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خفر السواحل الليبية يعترض 180 مهاجر غير شرعي بينهم 15 امرأة على متن قاربين مطاطيين يوم أمس الأحد قبالة سواحل القره بوللي بينما كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

مهاجرين على متن قارب. [radiosawa]

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عين ليبيا

عين ليبيا

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