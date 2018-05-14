الليبية للبريد والاتصالات تدعو لعقد إجتماع نهاية الشهر الجاري

دعت هيئة المراقبة في الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، الجمعية العمومية للشركة لاجتماع عادي وغير عادي، بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة.

وأوضحت الهيئة على صفحتها الرسمية، أن رئيس الجمعية العمومية للشركة ، دعا لعقد اجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المتمثلة في تقرير ديوان المراجعة، وتقرير الايجابيات والسلبيات المعد من قبل إدارة السياسات بديوان مجلس الوزراء، إضافة إلى تقرير مدير إدارة المراجعة الداخلية للشركة، إلى جانب مناقشة بنود جدول الأعمال للاجتماع العادي، المتضمنة كذلك لإشكالية حكم محكمة استئناف طرابلس المتعلق برئيس مجلس إدارة القابضة، وبند ما يستجد من أعمال.

كما دعا رئيس الجمعية العمومية للشركة لاجتماع غير عادي وذلك لتعديل النظام الأساسي للشركة القابضة.

هذا وحددت الهيئة موعد الإجتماعين، على تمام الساعة الـ11 من صباح يوم الأربعاء الموافق الـ30 من مايو، بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بمنطقة الدقادوستا في بنغازي.

وأشارت إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لصحة عقد الاجتماع، سيتم عقد الإجتماعين في يوم الخميس الموافق الـ 31 من مايو، في ذات الزمان والمكان المحددين.

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