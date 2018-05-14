ضمن خطتها الجديدة.. داخلية المؤقتة تعلن إنشاء 5 مناطق أمنية

البيضاء-العنوان

أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، عن إنشاء خمس مناطق أمنية تضم مديريات الأمن المتقاربة جغرافيا ويرأسها أقدم الضباط من مديري الأمن في تلك المناطق ضمن الخطة الأمنية الأولى للوزارة خلال العام الحالي.

وأوضح بيان نشره مكتب الإعلام والتواصل أن الإعلان عن التنظيم الأمني الجديد لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة جاء خلال الاجتماع الموسع الأول الذي عقده في بلدية شحات الوزير إبراهيم بوشناف اليوم الأحد مع مديري الإدارات ومديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

وقال البيان إن المناطق الأمنية الخمس تضم 25 مديرية أمن وعددا من الإدارات «بحيث تتولى كل منطقة أمنية يأمرها أقدم الضباط بتوحيد جهود الخطة الأمنية بما يكفل الأمن الظاهر والباطن، وحماية ظهر القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب».

وأضاف البيان أن اجتماع وزير الداخلية مع القيادات الأمنية التابعة للوزارة في بلدية شحات ناقش سير العمل بالوزارة، وأبرز العراقيل التي تواجه مديريات الأمن والإدارات والأقسام التابعة لها والتابعة للوزارة.

وحث وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف القيادات الأمنية خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف كل الجهود لإنجاح الخطة الأمنية الجديدة، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستؤدي مهامها المنوطة بها في تأمين الوطن والمواطن على أكمل وجه.

ونوه البيان إلى أن هذا الاجتماع «يعد الأول بهذا المستوى من الحضور عقب تولي المستشار إبراهيم بوشناف مهام وزير الداخلية في الحكومة الموقتة وأدائه اليمين القانونية أمام مجلس النواب» قبل أسابيع.

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