بدء امتحانات أول دفعة بـ«طب أجدابيا» بعد انفصالها عن جامعة بنغازي

انطلقت، صباح اليوم بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف بمدنية أجدابيا، الامتحان السريري الأول لطلاب السنة الخامسة لكلية الطب بجامعة أجدابيا، بعد انفصالها الكامل عن جامعة بنغازي.

وأوضح الدكتور مبروك الغول، رئيس قسم الباطنة بالكلية، أنه بعد الانتهاء من لامتحانات النظرية الأسبوع الماضي، اليوم الامتحان السريري للطلاب الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء حالة بالكامل وحالتين مختصرات بالإضافة إلى الامتحان الشفهي.

وقال «الغول»: «إن هذه إضافة جديد للكلية كونها أول دفعة لكلية الطب جامعة أجدابيا، باعتبار كل الدفعات السابقة تتبع كلية الطب جامعة بنغازي».

واوضحت الدكتورة نجوي الشوكاني ، طبيبة باطنة مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أن هذه المرة الأولي لامتحان سريري لقسم الباطنة بالمستشفى ، ومن هذا الامتحان ستكون كل الامتحانات السريرية للكلية في المستشفى .

