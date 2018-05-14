معيتيق يبحث مع وفد برلماني مشروع التوسعة الوزارية بحكومة الوفاق

ليبيا – ناقش عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد مع عددا من أعضاء مجلس النواب مشروع الإعداد للتوسعة الوزارية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي مشروع الإعداد للتوسعة الوزارية لتحظى بثقة البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام والتشظي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات لتكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي.

وأكد الحضور سعيهم لاختيار حكومة توافقية بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية لديها القدرة لإيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية