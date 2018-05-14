رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يبحث، الأحد، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكر، المستجدات السياسية، وما خلص له اجتماع #لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي .
#ليبيا
#الرائد_أخبار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يبحث، الأحد، مع السفير الب…
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يبحث، الأحد، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكر، المستجدات السياسية، وما خلص له اجتماع #لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي .
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