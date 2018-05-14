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#الرائد_أخبار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يبحث، الأحد، مع السفير الب…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يبحث، الأحد، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكر، المستجدات السياسية، وما خلص له اجتماع #لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي .
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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