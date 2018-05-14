الرائد_أخبار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يبحث، الأحد، مع السفير الب…

#الرائد_أخبار

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يبحث، الأحد، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكر، المستجدات السياسية، وما خلص له اجتماع #لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي .

#ليبيا