منظمة أساطير الأولين الدولية تزور بلدية جردس العبيد

جردس العبيد 14 مايو 2018 (وال) – زارت منظمة أساطير الأولين الدولية للحفاظ علي المدن وتطوير السياحة أمس الأحد بلدية جردس العبيد للوقوف علي وضع القلعة التاريخية بالبلدية.

هذا وكان في الاستقبال عميد بلدية جردس العبيد المهدي بن حمد المهشهش ومجموعة من شباب جردس العبيد الذين نسقوا لهذه الزيارة.

وبدوره، قال أحد منظمين الزيارة فيصل العبيدى إن الهدف من الزيارة هو الوقوف علي وضع القلعة التاريخية التي تعلو منطقة جردس العبيد ودراسة سبل وكيفيه ترميمها وذلك بالتعاون مع مصلحه الآثار لإنجاز العمل في أقرب وقت ممكن. (وال – جردس العبيد) أ ف / هــ ع

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