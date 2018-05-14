ونيس ونخبة من الفنانيين يزورون حميدة الخوجة

قام وزير الثقافة بحكومة الوفاق حسن ونيس صحبة عدد من الفنانين منهم الفنان عيسى عبدالحفيظ والفنان عياد الزليطني والفنانة لطفية ابراهيم والفنانة زبيدة قاسم والإذاعي السنوسي النشواني بزيارة الفنانة حميدة الخوجة في منزلها للاطمئنان على حالتها الصحية.

وقال الصحفي عصام شعيب، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الزيارة التي وصفها بلمسة وفاء، جاءت بعد دعوة قدمها الإذاعي السنوسي النشواني عبر الإذاعة للاهتمام بالفنانة القديرة حميدة الخوجة، إضافة لدعوات قام بها شعيب وعدد من زملائه للموضوع ذاته.

يشار إلى أن الفنانة حميدة الخوجة من الفنانات الرائدات في الساحة الفنية بليبيا، وقد قدمت العديد من الأعمال الفنية وقد بروت بشكل كبير خلال دورها في مسلسل الهاربة.

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