المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ رئيس هيئة السلامة الوطنية ومدير الإدارة العامة للتدريب اجتمعا مع الوفد الفرنسي المتخصص في الدفاع المدني من أجل مناقشة إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال السلامة العامة.

وقام الوفد برفقة نائب رئيس الهيئة بزيارة لقسم طرابلس، حيث اطلع على ظروف سير العمل بالقسم، وذلك وفقًا لبيان منشور على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لداخلية الوفاق الوطني.

The post رئيس «السلامة الوطنية» يبحث مع وفد فرنسي سبل التعاون المشترك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية