صحة المؤقتة تستعد لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي

عقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب، أمس الأحد، اجتماعاً مع عدد من مديري الإدارات وكافة موظفي ديوان وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، وذلك لاستعراض استعدادات الوزارة والمرافق الصحية والطبية لاستقبال شهر رمضان المعظم وأُطر التنسيق بين مختلف الأجهزة التابعة للقطاع.

ووجه عقوب، في بداية الاجتماع التهنئة للحكومة المؤقتة و لجميع الإدارات والمكاتب والأقسام وموظفي الديوان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلونها يومياً، والتي تعكس إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود خلال الشهر الفضيل وتنسيق العمل وتقنين الأجازات المقدمة للعاملين بالقطاع الصحي الليبي .

كما وجه عقوب، خلال الاجتماع للإدارات المعنية لإنجاز التعاقد الخاص بشركة المتخصصة بنقل البريد الخاص والمستعجل لكافة المرافق والمنشات الطبية لكافة البلديات واتخاذ الإجراءات المناسبة، مطالبة بضرورة إنشاء واعتماد صندوق التكافل الاجتماعي و بتشكيل لجنة للصندوق بقرار من الوكيل العام، وذلك لإعداد تصور متكامل فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بخصوص إنشاء الصندوق، وبعد استكمال الإجراءات يتم الاتفاق على تحديد موعد للإعلان على اجتماع تأسيسي ، ومن خلاله سيتم تشكيل اللجنة التأسيسية للصندوق والذي يهدف إلى تقديم بعض من التسهيلات المادية لمنتسبيه من الموظفين ومديري الإدارات بديوان وزارة الصحة.

كما أعلن عقوب خلال الاجتماع علي إنشاء واعتماد مركز للتدريب داخل ديوان وزارة الصحة بالبيضاء لتحسين أداء الموظفين العاملين في هذا القطاع وتحسين الخدمات المقدمة لمستقبلي الخدمة بمختلف أنواعها و عقد ورشات عمل لتعريف وتوجيه الموظفين في أعمالهم من كلا الطرفين و تنمية مهارة العاملين وزيادة فرص التدريب الإداري والفني، مشددا بضرورة الاهتمام بالعاملين شكلا ومضمونا والتأكد من حصولهم على دورات تدريبية علي أعلي المستويات العلمية اللازمة لأداء وظائفهم المنوطة بهم.

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