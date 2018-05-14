تعليم الوفاق تبحث آليات تدريب خريجي التعليم التقني والفني

استقبل رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح، أمس الأحد، وفد من الهيئة التنفيذية لإتحاد عام طلبة ليبيا، لبحث آلية استكمال وتأسيس الاتحادات الطلابية وكيفية إجراء الانتخابات بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أن اللقاء يأتي امتداداً للنهج ولدعم والتشجيع الذي توليه الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني لتنمية الطالب تقنياً وفنياً والعمل على تأهيله وتدريبه وبناء قيمه الفكرية والثقافية والتخصصية ليكون عضواً فاعلاً في تنمية المجتمع، حيث تم خلاله مناقشة وضع خطة لدعم الأنشطة وكيفية تدريب خريجي الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

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