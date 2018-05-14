لماذا التقى معيتيق مع عدد من أعضاء البرلمان بطرابلس؟

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ظهر أمس الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة مشروع اعتماد حكومة توافقية.

وتم خلال اللقاء- الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس- مناقشة مشروع الإعداد للتوسعة الوزارية لتحظى بثقة البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، والتشظي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، لتكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي، حيث أكد الحضور، سعيهم لاختيار حكومة توافقية بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية لديها القدرة لإيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

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