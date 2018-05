رئيس «العامة للثقافة» يزور الفنانة حميدة الخوجة للاطمئنان على صحتها

المتوسط:

زار حسن أونيس، رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، الفنانة القديرة حميدة الخوجة في بيتها، للاطمئنان على صحتها، تقديرا لمسيرتها الفنية وعطائها الكبير.

ورافق «أونيس»، في زيارته الفنان عيسى عبدالحفيظ، والفنان عياد الزليتني، والفنانة لطفية ابراهيم، والفنانة زبيدة قاسم والإعلامي السنوسي النشواني.

وأكد رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة، أن الفنانة القديرة حميدة الخوجة، هي أحد أهم رموز المسرح الليبي، وقد أثرت الحياة الفنية، بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة.

وعبرت الفنانة حميدة الخوجة عن سعادتها بهذه الزيارة وهذا التقدير، الذي يتم لأول مرة في تاريخها، وشكرت رئيس الهيئة على هذه اللفتة الكريمة.

وتعتبر الفنانة القديرة حميدة الخوجة رائدة المسرح الليبي، قدمت الكثير من الأعمال المسرحية والفنية المتميزة خلال مسيرتها الفنية الطويلة.

