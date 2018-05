المتوسط:

تمكنت فرقة أمنية مُشتركة تابعة لمديرية أمن زوارة، ضمت عناصر من مركز شرطة أبى كماش ومركزي شرطة زوارة الشمالي والجنوبي وشرطة النجدة من ضبط سيارات ليبية كانت مُحملة بأسماك التونة ومعدة وجاهزة لتهريبها لدولة تونس، وذلك جنوب غرب منطقة أبى كماش.

وتأتي عمليات الضبط في إطار جهود مديرية أمن زوارة في مكافحة التهريب، وذلك خلال منشور على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لداخلية الوفاق الوطني.

