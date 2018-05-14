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انطلاق حملة "احنا هلكم" لافطار طلبة الاقسام الداخلية بمدينة هون

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلقت بمدينة هون حملة “احنا هلكم” لافطار صائم  من طلبة الاقسام الداخلية بالكليات الواقعة في نطاق مدينة هون.

وأوضحت ناجية عبدالله ابوشعوة إحدى المساهمين في هذه البادرة، أن هذا العمل التطوعي يسهم فيه مجموعة من شباب ونساء هون، ويهدف إلى  جمع التبرعات العينية والمالية لتوفير وجبات إفطار كاملة تستمر طيلة شهر رمضان الكريم لاكثر من مائتي طالب وطالبة في الأقسام الداخلية  من كافة مدن الجنوب الليبي وخاصة تلك التي تشهد توترات أمنية  .

وقالت ابوشعوة، إن تجاوب الأهالي كان سريعا وفاعلا وبدأنا فعليا في استقبال التبرعات من كافة شرائح المجتمع  حيث قدمت التمور والحليب والمبالغ المالية والصكوك المصرفية وغيرها من المواد الغذائية التي تشكل وجبة رئيسية للصائم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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