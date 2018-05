«الكفرة» تكرم أبناءها الضباط من خريجي الكلية العسكرية الجدد

المتوسط:

نظم مجلس بلدية مدينة الكفرة حفلا تكريميا بمناسبة تخريج 18 ضابطا من أبناء المدينة ضمن الدفعة الـ51 بالكلية العسكرية التابعة للجيش الليبي، بقاعة التاج.

وشارك في الاحتفال عميد البلدية المهندس عبدالرحمن عقوب، وآمر منطقة الكفرة العسكرية المكلف العميد عياد سعدالله، وعضو مجلس النواب عن الكفرة سعيد مغيب، والحاج حمد الزروق عن مجلس الحكماء والشورى، وأسر الضباط المتحصلين على رتبة ملازم الذين تم تكريمهم بشهادات تقدير مقدمة من المجلس البلدي.

وشهد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، احتفالات تخرج الدفعة 51 من الجيش الوطنى الليبى، فى الكلية العسكرية فى بنينا، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة.

ونظم على هامش الاحتفال، عرض عسكرى للضباط المتخرجين فى الكلية العسكرية الليبية، أمام المنصة التى يشاهد من خلالها المسؤولين المراسم، فيما قام سلاح الجو الليبى باستعراض خلال احتفالية تخرج الدفعة 51.

