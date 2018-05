قانون جديد يُنظم الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين

المتوسط:

أصدرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قانونًا بخصوص تنظيم العمل للموظفين.

وجاء في نص القرار،: «للموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية: أداء فريضة الحج وتكون لمدة عشرين يومًا، ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، الزواج وتكون لمدة أسبوعين ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته، للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وأداء الامتحانات الدراسية، وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان.

