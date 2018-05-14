السراج يبحث مع وفد بلدية ترهونة سبل تشكيل غرفة أمنية مشتركة في المدينة

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الأحد وفداً يضم عددا من أعضاء بلدية ترهونة ومدير مستشفى ترهونة التعليمي وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية.

الوفد قدم بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي شرحاً وافياً عن المختنقات التي تعاني منها مدينة ترهونة وإيجاد السبل الكفيلة بحلحلتها.

اللقاء تطرق إلى ما يعانيه مستشفى ترهونة التعليمي من نقص بالمعدات والمستلزمات الطبية والصعوبات والعراقيل الإدارية المتعلقة بمرتبات الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى وتسوية أوضاعهم إلى جانب إيجاد حلول لاستجلاب العناصر الأجنبية الطبية والطبية المساعدة ودعم نادي الأمل الرياضي.

وخلال اللقاء أصدر السراج تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات بالبلدية واستيفاء الاحتياجات التي عرضها اعضاء الوفد ودراسة مسؤولي الأمن في الحكومة موضوع تشكيل غرفة أمنية مشتركة في بلدية ترهونة لتنظيم العمل الأمني في نطاق البلدية.

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