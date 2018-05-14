ابوعميد: لقاء دكار ضم شخصيات إرهابية مسؤولة عن وضع ليبيا الحالي

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك ابوعميد، على دعم جميع الجهود المبذولة في اتجاه المصالحة الوطنية وحل الأزمة الليبية.

وقال بوعميد في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” تعليقا على ملتقى دكار، “نحن مع الحوار من أجل الوصول لرؤية وطنية لحل المشكل الليبي لكن لقاء دكار ضم شخصيات توصف بأنها إرهابية، وهي من أوصلت ليبيا إلى هذا الوضع، لذلك لا يمكن أن يكونوا جزء من الحل إلا إذا أعلنوا صراحة الاعتذار ونبذ الإرهاب وتعهدوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين”.

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