حصيلة ثقيلة للقتال في سبها الليبية

ارتفع إلى 31 عدد قتلى الاشتباكات على مدى أسبوعين في مدينة سبها جنوب ليبيا بين مسلحين من قبيلة التبو وآخرين مدعومين من القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر ومحسوبين على قبيلة أولا سليمان.

وقال مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن ثمانية من القتلى سقطوا في اليومين الماضيين،حيث اشتدت وتيرة المواجهات حول القلعة ومقر اللواء السادس مشاة المعروف بكتيبة فارس، والمعين قائده من قبل حفتر.

وقالت مصادر من المدينة وناشطون إن مسلحي التبو المتهمين بتلقي الدعم من مجموعات تشادية سيطروا أمس على القلعة وكتيبة فارس بعد اشتباكات ضارية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وانتهت بانسحاب اللواء السادس مشاة.

وكانت المدينة شهدت في الأشهر القليلة الماضية اشتباكات متقطعة واتفاقات هدنة لم تصمد طويلا، وتجدد القتال بداية الشهر رغم مساعي الوساطة التي بذلتها أطراف عدة بينها حكومة الوفاق الوطني.

وتحدثت صفحات موالية لمسلحي التبو عن أسر عدد من مقاتلي قبيلة أولا سليمان، ونشرت صورا لعدة آليات عسكرية قالت إنه تم الاستيلاء عليها بعد السيطرة على مقر اللواء السادس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبرت أمس عن قلقها من المواجهات بمدينة سبها، ودعت الطرفين إلى ضبط النفس، مشيرة إلى مقتل مدنيين. كما دعا رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى وقف إطلاق النار في سبها.

المصدر : وكالات

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