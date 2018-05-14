صحة الوفاق تنفذ حملة تفتيشية على المصحات والصيدليات والعيادات

نفذ فريق تابع لإدارة القطاع الخاص في وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق خلال الفترة الماضية، حملة تفتيشية استهدفت عدداً من المصحات والصيدليات والعيادات الخاصة.

وأكد مدير إدارة القطاع الخاص أيمن الصيد على صفحة الوزارة الرسمية، ضبط بعض التجاورات في هذا الصدد، مبيناً بان إدارته اتخذت جملة من الإجراءات تجاه الجهات المخالفة؛ حيث تعمل هذه الجهات على تصحيح هذه التجاوزات.

وأوضح الصيد، أن الفريق قدم تقييمات كاملة للجهات التي تمت زيارتها شملت الجوانب الإدارية؛ مثل صلاحية قيد مزاولة النشاط والتعاقدات مع شركات مكافحة العدوى والتخلص من النفايات الطبية ومكافحة الآفات والقوارض .

كما شملت الجوانب الفنية، من حيث تصميم المؤسسة وتوفر المعايير الإلزامية داخل أقسام العناية الفائقة والعمليات الجراحية وقسم حديثي الولادة والمختبرات والأشعة والمطبخ والمغسلة، بالإضافة إلى مدى إلتزام الجهة بتطبيق معايير عزل المريض والتطهير والتعقيم ومعايير الوقاية من الإصابة بالوخز والأدوات الحادة.

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