التطعيمات.. احتكار واستيراد زائد عن الحاجة وخسائر تلف بأكثر من 7مليون يورو

خاص

أفاد تقرير حديث معد من قبل جهاز ديوان المحاسبة تحصلت ” الاقتصادية ” علي نسخة منه المبالغة الفعلية في استيراد اللقاحات والتطعيمات علي مدي السبع سنوات الماضية، التقرير استهدف مراجعة الخطة التشغيلية للسنة (2017) بناءً على بيانات منشورة في الفترة ما بين سنة (2010-2017) .

التقرير أوضح من خلال متابعة حركة بعض أصناف التطعيمات والامصال والكميات الموردة مقارنة بالاحتياجات الفعلية والمصروفة للمراكز الصحية عدم وجود أي بيانات او أرقام واحصائيات تمثل الواقع لا في الاحتياجات ولا التوزيع ولا المخزون لدى المراكز المختلفة كما اتضح عدم وجود آلية واضحة للمركز الوطني لمكافحة الامراض بخصوص وضع وتحديد الاحتياجات لكل أصناف التطعيمات واللقاحات الي جانب الغموض الذي يكتنف طريقة التوزيع وعدم معرفة المخزون الفعلي في ظل عدم وجود منظومة الكترونية.

ولاحظ التقرير انه مع بداية سنة 2013 أضيفت مجموعة من التطعيمات الى القائمة الاساسية للتطعيمات وبموجبها ازدادت الكميات والقيم المالية بدرجة كبيرة ومن هذه الأصناف ( الطعم السداسي، والسحايا الرباعي، الالتهاب الرئوي أطفال، طعم فيروس العجلية، وطعم الورم الحليمي البشري، السحايا الرباعي المقترن ) وكنتيجة لارتفاع ثمن هذه التطعيمات والموردة بكميات كبيرة الامر الذي ترتب عليه زيادة المخصص المالي للتطعيمات في ظل تراجع الموارد المالية للدولة حيث قفزت القيم المالية للتطعيمات من سنة 2010 إلى سنة 2016 من (14 مليون دينار في سنة 2010 ) إلى (103 مليون دينار في سنة 2016).

وتعجب التقرير من قيام المركز الوطني لمكافحة الامراض بتوزيع التطعيمات المنتهية الصلاحية على المراكز حتى تختفي من حسابات المخازن بجهاز الامداد الطبي مفيدا بأن الخسائر المالية جراء استيراد كميات زائدة عن الحاجة الفعلية بلغت 7.739.467 مليون يورو ، كما اوضح التقرير استحواذ شركة (SANOFI PASTEUR) الفرنسية على السوق الليبي بالكامل في مجال التطعيمات وفرضها لأسعار مبالغة في غياب أي منافس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية