أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018، أنَّ التوليد المتاح للشبكة العامة 4650 ميجاوات، وأنَّ الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 4500 ميجاوات.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّه يُوجد فائض احتياطي يُقدر بحوالي 150 ميجاوات، موضحة أنه لا تُوجد ساعات طرح الأحمال.

