التجارة والتنمية يكشف حقيقة خصمه 5 دينار مقابل وضع قيمة السحب في أكياس بلاستيكية

ليبيا – نفى مصرف التجارة والتنمية في بنغازي رسمياً الاشاعات التى إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خصم المصرف مبلغ خمسة دنانير مقابل وضع قيمة السحب في أكياس بلاستيكية تحوي شعار المصرف.

المكتب الاعلامي لمصرف التجارة والتنمية طالب من نقل هذه الشائعات بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكداً على أن الأخبار المتداولة يشأن هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن عدد من صفحات موقع التواص الاجتماعي (فيس بوك) قد نشرت صورة لكيس بداخله قيمة مالية وعليه شعار مصرف التجارة والتنمية ، وإدعى أصحاب تلك الصفحات بأن المصرف قد خصم 5 دنانير مقابل الكيس البلاستيكي وهذا ما نفاه المصرف.

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