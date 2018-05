المتوسط:

قدمت المنظمة الليبية للتشجير بالتعاون مع شركة المدار الجديد ووزارة الزراعة 3000 شتلة من شتلات أشجار الغابات بمختلف أنواعها إلى بلدية الغريفة.

ويأتي ذلك ضمن حملة التشجير التي تقوم بها المنظمة على مستوى البلاد، تحت شعار «نغرس شجرة.. نبنِي وطناً» تنفيذهَا بإشراف ورعاية المجلس البلدي الغريفة، وبمشاركة فوج الكشاف والمرشدات وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة .

