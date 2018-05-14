اليوم.. ليبيا تستعد لتسليم جثث الأقباط إلى مصر

تعتزم السلطات الليبية، اليوم الاثنين،تسليم 20 جثة لمصريين كانوا قد قتلوا في العام 2015 على يد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت.

وكشف مصدر أمني ليبي، في تصريحات صحفية، أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة إلى مصر.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على سرت عام 2015، قبل طرده من المدينة أواخر العام قيل الماضي بعد هزيمته.

هذا وتم العثور على الجثث في أكتوبر الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم الإرهابي.

يشار إلى أن الجثث العشرين تعود لمصريين مسيحيين أعدمهم التنظيم في فبراير/ 2015 ونشر تسجيلاً مصوراً مؤلما لطريقة إعدامهم، حيث تم قطع رؤوسهم وهم مغمضي الأعين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية