9.2 مليارات دولار حجم الإنفاق العربي على أمن المعلومات

قدر مشاركون في فعاليات مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع “سايفاي أفريقيا 2018” والذي اختتم فعالياته أمس بمدينة طنجة المغربية، حجم الإنفاق العربي على أمن المعلومات مستوى 9.2 مليارات دولار في عام 2018.

وأضافوا خلال المؤتمر الذي عقد على مدار 3 أيام بتنظيم وزارة التجارة والصناعة في المغرب ومركز الدراسات والأبحاث الهندي، إن هناك زيادة في مستوى التهديدات الإلكترونية أمام الدول العربية بنسبة 25% وفقاً لبيانات العام الماضي لافتين إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أبرز القطاعات المستهدفة.

وطالب المشاركون بالإسراع في تبني استراتيجية لدرء مخاطر التهديدات الإلكترونية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهتها عبر تطوير البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا وتعزيز مستويات الإنفاق على أمن المعلومات.

ورصد المؤتمر تنامي الجاذبية الاستثمارية لقطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال حزمة من المراكز التكنولوجية الإقليمية، حيث يستحوذ قطاع التكنولوجيا على حصة كبيرة من إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة إلى دبي وفي المقابل تشير التوقعات إلى نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا بالسوق المصري بواقع 4.5% خلال العام الجاري 2018 وذلك على وقع الإصلاحات التي أنجزتها مصر على مستوى بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وفي الوقت نفسه سجل الإنفاق على التكنولوجيا في الكويت نمواً متسارعاً حيث حقق الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الكويت نمواً قياسياً بارتفاعه من مستوى بلغ 939 مليون دولار في العام 2012 إلى مستوى يبلغ 1.87 مليار دولار في العام 2017.

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