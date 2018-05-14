مؤسسة النفط تعلن إستكمال أعمال التجهيز والربط لمشروع بحر السلام المرحلة الثانية

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استكمال أعمال التجهيز والربط لمشروع بحر السلام المرحلة الثانية من خلال ربط آبار انتاج غاز بحرية جديدة بمنصة صبراتة البحرية حقل بحر السلام.

الوطنية للنفط أشارت وفقاً لموقعها الرسمي إلى أن المشروع يهدف للمحافظة على معدلات انتاج الغاز ببحر السلام لضمان استقرار مد السوق المحلي من احتياجاته بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة.

وكشفت المؤسسة عن نجاح تنفيذ أعمال الصيانة المتزامنة مع أعمال التجهيز لربط الآبار الجديدة بكل من منصة صبراتة البحرية ومجمع مليتة الصناعي وحقل الوفاء.

المؤسسة قدمت الشكر إلى جميع العاملين الذين ساهموا في استكمال هذا العمل على ما بذلوه من مجهودات بحرفية ومهنية عالية.

ويذكر أن أعمال الصيانة المبرمجة بمنصة صبراتة البحرية قد تأخرت عن موعدها المبرمج بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية